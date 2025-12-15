Acessibilidade

15 de Dezembro de 2025 • 23:00

Susto

Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido no Bairro Alto

Os paramédicos realizaram os primeiros atendimentos e estabilizaram a vítima seguindo os protocolos de emergência antes de encaminhá-la ao Pronto-Socorro

Da redação

Publicado em 15/12/2025 às 21:26

No local, a equipe de socorro encontrou o homem já sem o capacete, sentado na via, com um ferimento e sangramento ativo na perna esquerda / Divulgação/Samu

Um motociclista de 55 anos ficou ferido após uma colisão com um carro na manhã desta segunda-feira (15), no cruzamento da Rua Roberto Scaff com a Rua Irmãos Diacopoles, no Bairro Alto, em Aquidauana.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por volta das 10h40. No local, a equipe de socorro encontrou o homem já sem o capacete, sentado na via, com um ferimento e sangramento ativo na perna esquerda. Os paramédicos realizaram os primeiros atendimentos e estabilizaram a vítima seguindo os protocolos de emergência antes de encaminhá-la ao Pronto-Socorro Municipal de Aquidauana. O homem permanece sob os cuidados da equipe médica da unidade.

O acidente envolveu uma motocicleta Honda Broz e um carro Volkswagen Voyage. A Polícia Militar compareceu ao local para realizar os procedimentos de praxe, incluindo o registro da ocorrência e a fiscalização do trânsito.

As causas e as circunstâncias exatas da colisão serão apuradas pela autoridade competente. O caso reforça a necessidade de atenção redobrada por parte de motoristas e motociclistas, principalmente em cruzamentos de bairros.

