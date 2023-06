Colisão entre carro e moto, deixa motociclista ferido

Atendimento do Corpo de Bombeiros / João Eric

Durante a noite de ontem, 6, na Rua Antônio Campelo houve um acidente envolvendo carro e moto na região do bairro Arara Azul, em Aquidauana. As causas do acidente não foram divulgadas

Conforme as informações apuradas pelo O Pantaneiro, a vítima, que não teve o nome divulgado, precisou se levada para o pronto-socorro de Aquidauana, pois havia a suspeita de fratura em um dos braços do motociclista, o condutor do carro não teve ferimentos.

No local compareceram uma viatura da Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.



