30 de Dezembro de 2025 • 23:59

Aquidauana

Colisão entre carro e moto deixa ferido no centro de Aquidauana

O acidente foi registrado em frente à Pastelaria Uai, na região central do município.

Redação

Publicado em 30/12/2025 às 20:00

João Eric / O Pantaneiro

Na tarde desta terça-feira (30), por volta das 16h, o Corpo de Bombeiros Militar de Aquidauana foi acionado para atender a uma ocorrência de sinistro de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta. O acidente foi registrado em frente à Pastelaria Uai, na região central do município.

De acordo com informações apuradas no local, a condutora de um veículo Fiat Strada atravessava a Rua 7 de Setembro quando acabou colidindo com uma motocicleta que seguia pela mesma via, considerada preferencial. Segundo relato preliminar, a motorista não teria visualizado a motocicleta no momento da travessia, o que resultou na colisão.

O condutor da motocicleta, um homem, sofreu ferimentos e recebeu atendimento imediato da equipe de resgate do Corpo de Bombeiros. A vítima foi devidamente imobilizada, passou por procedimentos de atendimento pré-hospitalar e, em seguida, foi encaminhada ao hospital da região para avaliação médica mais detalhada.

Além do socorro à vítima, os bombeiros realizaram a sinalização e os procedimentos de segurança necessários no local, a fim de evitar novos acidentes e garantir a fluidez do trânsito.

As circunstâncias do sinistro serão apuradas pelos órgãos competentes. O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância da atenção redobrada no trânsito, especialmente em vias de grande fluxo e cruzamentos urbanos.

Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul: há 55 anos, nós somos por você!

