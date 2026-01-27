Colisão entre duas motocicletas deixa três feridos em Aquidauana

Você Repórter/ O Pantaneiro

Um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas deixou três pessoas feridas na manhã desta terça-feira (27), em Aquidauana. A ocorrência foi registrada por volta das 7h, no cruzamento da Rua Bichara Salamene com a Rua Quintino Bocaiuva, na rotatória do bairro Guanandy.



De acordo com as informações apuradas no local, três vítimas sofreram ferimentos em decorrência da colisão. Populares que passavam pela via prestaram os primeiros socorros e encaminharam duas das vítimas ao Pronto-Socorro de Aquidauana.



A terceira vítima, apesar dos ferimentos, conseguiu conduzir a motocicleta até o Pronto-Socorro por meios próprios para receber atendimento médico. As circunstâncias do acidente não foram detalhadas.

