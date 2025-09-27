Colisão entre duas motos deixa jovem ferido em Anastácio

A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros de Aquidauana
Divulgação/ Bombeiros
Um acidente de trânsito deixou um jovem de 19 anos ferido no cruzamento da Rua Cel Ponce com a Rua Índio Neco, em Anastácio, no início da tarde de sexta-feira (26). A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros de Aquidauana por volta das 12h12.
Segundo os militares, a colisão envolveu duas motocicletas. O condutor de 19 anos estava consciente e orientado, mas sem o capacete de segurança. Ele apresentou escoriações no braço direito e na perna direita, além de dores na região das costas. Após os primeiros socorros, foi encaminhado ao Pronto-Socorro local.
Já o outro envolvido, um homem de 43 anos, também consciente e orientado, não sofreu ferimentos aparentes e recusou atendimento médico.
