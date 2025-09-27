Acessibilidade

27 de Setembro de 2025 • 08:12

Buscar

Últimas notícias
X
Trânsito

Colisão entre duas motos deixa jovem ferido em Anastácio

A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros de Aquidauana

Da redação

Publicado em 27/09/2025 às 07:35

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Bombeiros

Um acidente de trânsito deixou um jovem de 19 anos ferido no cruzamento da Rua Cel Ponce com a Rua Índio Neco, em Anastácio, no início da tarde de sexta-feira (26). A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros de Aquidauana por volta das 12h12.

Segundo os militares, a colisão envolveu duas motocicletas. O condutor de 19 anos estava consciente e orientado, mas sem o capacete de segurança. Ele apresentou escoriações no braço direito e na perna direita, além de dores na região das costas. Após os primeiros socorros, foi encaminhado ao Pronto-Socorro local.

Já o outro envolvido, um homem de 43 anos, também consciente e orientado, não sofreu ferimentos aparentes e recusou atendimento médico.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Acidente entre motocicletas deixa três feridos em Anastácio

• Adolescente é flagrado conduzindo motocicleta irregular em Anastácio

• Força Tática prende quatro pessoas por tráfico e apreende arma em Anastácio

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

celebração

Escola indígena de Aquidauana celebra 26 anos

Reforço

Aquidauana empossa 18 servidores aprovados em concurso público

Bairro Santa Terezinha

Duas mulheres ficam feridas em acidente entre moto e carro em Aquidauana

Colisão ocorreu na manhã desta sexta-feira (26), no cruzamento das ruas Geovani Toscano de Brito e Carlos Ferreira Bandeira

Casa do Trabalhador

Semana encerra com 34 vagas de emprego em Aquidauana e região

Publicidade

Aquidauana

Incêndio Criminoso Atinge Área Técnica da Rádio Independente em Aquidauana

ÚLTIMAS

Orgulho

Aluna de Nioaque se destaca em concurso de desenho da Defensoria Publica

Representando com muito talento e sensibilidade a etnia Terena, Mariah expressou em seu desenho o cuidado dos povos indígenas

Corumbá

Conferência discute saúde em Corumbá nesta sexta

O evento reúne gestores, trabalhadores da área e representantes da sociedade civil

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo