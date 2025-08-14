Colisão entre duas motos deixa militar ferido em Aquidauana 

João Éric, O Pantaneiro

De acordo com a ocorrência, o rapaz do Exército pilotava uma Honda Titan quando colidiu em outra moto, na Rua Antônio Campelo, bairro da Exposição, por volta das 17h. A dinâmica do acidente não foi revelada.

Um militar, que pilotava uma moto e não teve a idade divulgada, ficou ferido após colidir em uma outra moto, na tarde desta quarta-feira, (13), em Aquidauana.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e fez o socorro do militar, que se queixou de dores no braço esquerdo.

Já o outro motociclista recusou atendimento, assinando termo de recusa de atendimento.

