Colisão entre moto e bicicleta deixa um ferido em Anastácio

Divulgação/ Bombeiros

Uma colisão entre uma motocicleta e uma bicicleta deixou um jovem ferido no fim da tarde de quarta-feira (22), por volta das 17h35, na Rua Azzis Scaff, região central de Anastácio.



De acordo com o Corpo de Bombeiros de Aquidauana, o condutor da motocicleta, um homem de 19 anos, foi encontrado consciente e orientado, com escoriações na região da cintura pélvica e dores no braço direito. Ele recebeu atendimento de primeiros socorros no local e foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal, onde permaneceu sob cuidados médicos.



O ciclista, de 36 anos, também consciente e orientado, apresentava escoriações no cotovelo direito, mas recusou o transporte ao hospital.



A causa do acidente não foi informada. A Polícia Militar foi acionada para acompanhar a ocorrência.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!