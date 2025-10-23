Colisão entre moto e bicicleta deixa um ferido em Anastácio

Acidente aconteceu na Rua Azzis Scaff, região central de Anastácio
Divulgação/ Bombeiros
Uma colisão entre uma motocicleta e uma bicicleta deixou um jovem ferido no fim da tarde de quarta-feira (22), por volta das 17h35, na Rua Azzis Scaff, região central de Anastácio.
De acordo com o Corpo de Bombeiros de Aquidauana, o condutor da motocicleta, um homem de 19 anos, foi encontrado consciente e orientado, com escoriações na região da cintura pélvica e dores no braço direito. Ele recebeu atendimento de primeiros socorros no local e foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal, onde permaneceu sob cuidados médicos.
O ciclista, de 36 anos, também consciente e orientado, apresentava escoriações no cotovelo direito, mas recusou o transporte ao hospital.
A causa do acidente não foi informada. A Polícia Militar foi acionada para acompanhar a ocorrência.
