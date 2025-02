Colisão entre moto e camionete deixa jovem ferido em Aquidauana

Samu, Divulgação

Uma colisão entre camionete e motocicleta, deixou um jovem de 24 anos, ferido na noite de sexta-feira (14), no cruzamento da Rua Antônio Campelo com Rua Bernadino Lopes no bairro Santa Terezinha, em Aquidauana.

Segundo informações obtidas pela reportagem de O Pantaneiro, condutor de uma S10 bateu em uma moto pilotada pelo jovem.

Não foi divulgada a dinâmica do acidente.

A guarnição da Bravo 05 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Aquidauana foi acionada e encontrou o rapaz caído no chão, já sem capacete, consciente e orientado, apresentava ferimento no pé direito, escoriações e dor na clavícula direita.

Após término da avaliação e estabilização da vítima conforme protocolo, o mesmo foi encaminhado ao Pronto Socorro onde ficou aos cuidados da equipe médica local.

Já o condutor da S10 nada sofreu recusando atendimento.