Colisão entre moto e carro deixa mulher ferida em Aquidauana

Acidente aconteceu na Rua Marechal Mallet, esquina com a Quintino Bocaiuva
Uma mulher de 51 anos ficou ferida após uma colisão entre uma motocicleta e um carro de passeio, registrada por volta das 13h de terça-feira (21), na Rua Marechal Mallet, esquina com a Quintino Bocaiuva, no bairro Guanandy, em Aquidauana.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a motociclista foi encontrada consciente e orientada, com escoriações no cotovelo e tornozelo direitos. Ela recebeu atendimento de primeiros socorros no local e foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal, onde permaneceu sob observação médica.
Os ocupantes do automóvel envolvido na colisão não apresentaram ferimentos. A Polícia Militar foi acionada para realizar os procedimentos de praxe e organizar o trânsito na região.
