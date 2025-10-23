Acessibilidade

23 de Outubro de 2025 • 15:23

Trânsito

Colisão entre moto e carro deixa mulher ferida em Aquidauana

Acidente aconteceu na Rua Marechal Mallet, esquina com a Quintino Bocaiuva

Da redação

Publicado em 23/10/2025 às 10:59

Atualizado em 23/10/2025 às 11:03

Ilustrativa - Corpo de Bombeiros

Uma mulher de 51 anos ficou ferida após uma colisão entre uma motocicleta e um carro de passeio, registrada por volta das 13h de terça-feira (21), na Rua Marechal Mallet, esquina com a Quintino Bocaiuva, no bairro Guanandy, em Aquidauana.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a motociclista foi encontrada consciente e orientada, com escoriações no cotovelo e tornozelo direitos. Ela recebeu atendimento de primeiros socorros no local e foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal, onde permaneceu sob observação médica.

Os ocupantes do automóvel envolvido na colisão não apresentaram ferimentos. A Polícia Militar foi acionada para realizar os procedimentos de praxe e organizar o trânsito na região.

