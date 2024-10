Colisão entre motocicletas deixa mulher ferida em Aquidauana

Divulgação/ Corpo de Bombeiros

Um mulher de 45 anos ficou ferida após se envolver em um acidente de trânsito entre duas motocicletas. O fato aconteceu na tarde de ontem (14), por volta das 15h30, na Rua Teodoro Rondon, próximo à Ponte Nova, em Aquidauana.



Conforme o Corpo de Bombeiros, ao chegar ao local, os militares se depararam com a vítima, identificada pelas iniciais M.A.L., condutora de uma motocicleta modelo FAN 160. Ela foi encontrada caída em decúbito dorsal, consciente e orientada, sem o capacete, que, segundo ela, teria caído no momento da colisão. A vítima apresentava um ferimento corto-contuso no dorso do pé esquerdo e queixava-se de dores na perna esquerda, embora não houvesse sinais aparentes de fratura.

A guarnição do Corpo de Bombeiros realizou os exames primário e secundário na vítima, prestou os primeiros socorros e a transportou para o Pronto Socorro de Aquidauana, onde ela ficou sob cuidados médicos para uma avaliação mais detalhada.

O outro envolvido no acidente, um jovem de 17 anos, identificado pelas iniciais F.L.G., conduzia a segunda motocicleta. Ele não apresentava lesões aparentes e recusou atendimento médico no local.

A causa exata do acidente ainda não foi divulgada, e as autoridades devem investigar as circunstâncias da colisão.