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Colisão entre motos deixa mulher gravemente ferida em Aquidauana

Vítima teve dedos do pé amputados e foi socorrida pelo SAMU após acidente na Vila Pinheiro

Redação

Publicado em 18/04/2026 às 12:51

Atualizado em 18/04/2026 às 12:55

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Um acidente entre duas motocicletas mobilizou equipes de resgate na noite desta sexta-feira (17), em Aquidauana.

A colisão aconteceu por volta das 19h21, na Rua José Rodrigues dos Anjos, na Vila Pinheiro. Equipes do SAMU 192 foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos no local.

Uma das vítimas, uma mulher de 30 anos, foi encontrada consciente e orientada. Ela apresentava ferimentos no joelho esquerdo, uma lesão grave no pé e a amputação de dedos do pé esquerdo. Segundo as informações, o capacete já havia sido retirado por ela antes da chegada da equipe.

Os socorristas realizaram os primeiros cuidados ainda no local e tiveram atenção especial com o segmento amputado, que foi acondicionado em gelo e levado junto com a vítima ao hospital, na tentativa de possibilitar um possível reimplante.

A outra pessoa envolvida no acidente foi atendida por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul.

As circunstâncias do acidente não foram informadas.

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