Colisão entre motos deixa mulher gravemente ferida em Aquidauana

Vítima teve dedos do pé amputados e foi socorrida pelo SAMU após acidente na Vila Pinheiro
Um acidente entre duas motocicletas mobilizou equipes de resgate na noite desta sexta-feira (17), em Aquidauana.
A colisão aconteceu por volta das 19h21, na Rua José Rodrigues dos Anjos, na Vila Pinheiro. Equipes do SAMU 192 foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos no local.
Uma das vítimas, uma mulher de 30 anos, foi encontrada consciente e orientada. Ela apresentava ferimentos no joelho esquerdo, uma lesão grave no pé e a amputação de dedos do pé esquerdo. Segundo as informações, o capacete já havia sido retirado por ela antes da chegada da equipe.
Os socorristas realizaram os primeiros cuidados ainda no local e tiveram atenção especial com o segmento amputado, que foi acondicionado em gelo e levado junto com a vítima ao hospital, na tentativa de possibilitar um possível reimplante.
A outra pessoa envolvida no acidente foi atendida por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul.
As circunstâncias do acidente não foram informadas.
Solidariedade
LUTO
Conhecida pelo carinho e pela forma simples com que tratava a todos, ela também era presença constante e bastante conhecida nos bingos da cidade.
Saúde
Objetivo é ampliar conhecimento e fortalecer o cuidado às pessoas com Transtorno do Espectro Autista
Sorte
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