Colisão entre motos mobiliza Samu em Aquidauana

Arquivo O Pantaneiro

Um homem de 49 anos ficou ferido após uma colisão entre duas motocicletas, registrada na tarde desta segunda-feira (13), por volta das 16h50, na Rua Antônio Coelho, no Bairro São Pedro, em Aquidauana. O atendimento foi realizado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), acionada pela Central de Regulação.

Ao chegar ao local, os socorristas encontraram a vítima sentada na via pública. Durante a avaliação inicial, o motociclista apresentava fortes dores e uma deformidade na região da perna e do tornozelo esquerdo, indicando suspeita de fratura fechada.

Diante da gravidade dos ferimentos, a equipe do SAMU realizou os procedimentos de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), incluindo a imobilização do membro lesionado, estabilização completa em prancha longa e monitoramento dos sinais vitais, seguindo os protocolos de atendimento.

ORIENTAÇÃO DO SAMU À POPULAÇÃO

Acidentes envolvendo motocicletas estão entre as principais causas de atendimento pelo SAMU. A adoção de atitudes responsáveis no trânsito é essencial para reduzir o número de ocorrências e a gravidade das lesões.

O SAMU 192 Aquidauana orienta:

Utilize sempre o capacete corretamente afivelado.

️ Respeite os limites de velocidade e mantenha distância segura dos demais veículos.

Redobre a atenção em cruzamentos e vias urbanas.

Nunca deixe o local de um acidente sem prestar o devido apoio e acionar os serviços de emergência, quando necessário.

Em situações de urgência e emergência, acione imediatamente o SAMU pelo telefone 192.

SAMU 192 Aquidauana

Atendimento rápido, seguro, humanizado e comprometido com a preservação da vida