Colisão entre motos mobiliza Samu em Aquidauana

homem de 49 anos ficou ferido em acidente ocorrido na Rua Antônio Coelho, no Bairro São Pedro.
Arquivo O Pantaneiro
Um homem de 49 anos ficou ferido após uma colisão entre duas motocicletas, registrada na tarde desta segunda-feira (13), por volta das 16h50, na Rua Antônio Coelho, no Bairro São Pedro, em Aquidauana. O atendimento foi realizado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), acionada pela Central de Regulação.
Ao chegar ao local, os socorristas encontraram a vítima sentada na via pública. Durante a avaliação inicial, o motociclista apresentava fortes dores e uma deformidade na região da perna e do tornozelo esquerdo, indicando suspeita de fratura fechada.
Diante da gravidade dos ferimentos, a equipe do SAMU realizou os procedimentos de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), incluindo a imobilização do membro lesionado, estabilização completa em prancha longa e monitoramento dos sinais vitais, seguindo os protocolos de atendimento.
ORIENTAÇÃO DO SAMU À POPULAÇÃO
Acidentes envolvendo motocicletas estão entre as principais causas de atendimento pelo SAMU. A adoção de atitudes responsáveis no trânsito é essencial para reduzir o número de ocorrências e a gravidade das lesões.
O SAMU 192 Aquidauana orienta:
Utilize sempre o capacete corretamente afivelado.
️ Respeite os limites de velocidade e mantenha distância segura dos demais veículos.
Redobre a atenção em cruzamentos e vias urbanas.
Nunca deixe o local de um acidente sem prestar o devido apoio e acionar os serviços de emergência, quando necessário.
Em situações de urgência e emergência, acione imediatamente o SAMU pelo telefone 192.
SAMU 192 Aquidauana
Atendimento rápido, seguro, humanizado e comprometido com a preservação da vida
PANTANAL TECH 2026
TEMPO
Além do declínio nas temperaturas, há grande possibilidade de chuva na região
EDUCAÇAO
Prazo foi prorrogado pelo Ministério da Educação
URGENTE
Irmãos foram acolhidos pelo Conselho Tutelar e mulher foi presa suspeita de cometer os crimes de lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica e maus-tratos qualificados contra os próprios filhos.
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS