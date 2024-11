Colisão entre veículo e motocicleta deixa duas pessoas feridas em Aquidauana

Ronald Regis / Jornal O Pantaneiro

Na tarde de ontem (6), às das 12h13, uma equipe do Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionada para atender a um acidente de trânsito envolvendo um veículo utilitário Fiat Strada e uma motocicleta Honda Biz. A colisão deixou duas pessoas feridas, ambas ocupantes da motocicleta.

O condutor da moto de 29 anos, foi encontrado consciente e orientado. Ele apresentava escoriações nos braços, um corte profundo no antebraço direito e relatava dores na região do tórax e lombar. Já o passageiro de 22 anos, também estava consciente e orientado, mas com um corte no joelho direito, escoriações pelo corpo e queixando-se de dores na cabeça.

Após realizarem os exames de avaliação e aplicarem os primeiros socorros, os bombeiros transportaram ambas as vítimas ao Pronto Socorro de Aquidauana, onde permaneceram em observação e sob cuidados médicos.

O acidente alerta para a importância de redobrar a atenção nas vias, especialmente em cruzamentos e zonas de alta circulação de veículos e motocicletas. As causas da colisão não foram divulgadas, e a ocorrência segue em apuração.