Colisão entre veículos no bairro São Francisco mobiliza Bombeiros e PM

Por sorte o acidente resultou somente em danos materiais.
Voce Repórter
Uma colisão entre veículos foi registrada na manha deste domingo (26), no bairro São Francisco, em Aquidauana. O fato aconteceu no cruzamento da Rua Florinda Ravaglia com a Rua Rosa Salomão.
A Polícia Militar esteve no local para atender à ocorrência, e o Corpo de Bombeiros também foi acionado para realizar o resgate. Apesar do impacto, não houve vítimas.
O acidente resultou somente em danos materiais. As circunstâncias da colisão deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.
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