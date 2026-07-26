Colisão entre veículos no bairro São Francisco mobiliza Bombeiros e PM

Voce Repórter

Uma colisão entre veículos foi registrada na manha deste domingo (26), no bairro São Francisco, em Aquidauana. O fato aconteceu no cruzamento da Rua Florinda Ravaglia com a Rua Rosa Salomão.

A Polícia Militar esteve no local para atender à ocorrência, e o Corpo de Bombeiros também foi acionado para realizar o resgate. Apesar do impacto, não houve vítimas.

O acidente resultou somente em danos materiais. As circunstâncias da colisão deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.