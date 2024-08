Tragédia na estrada do Taboco deixou dois mortos e cinco feridos

Reprodução

Eduardo Nascimento, de 24 anos, e Edilson Ricardi, de 33 anos, morreram na tarde desta quarta-feira (21) em um trágico acidente de trânsito na rodovia BR-419 (Reta do Taboco), em frente ao aterro sanitário de Aquidauana/MS. O acidente deixou outras cinco pessoas feridas.

A colisão, que ocorreu por volta das 15h25min, envolveu dois veículos: um Fiat Fiorino branco e um Chevrolet Celta prata. Segundo informações preliminares, uma grande quantidade de poeira levantada pela passagem de um caminhão teria causado baixa visibilidade na via, o que pode ter contribuído para a colisão frontal entre os veículos.

A equipe da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana, acompanhada por peritos criminais, foi acionada para apurar as circunstâncias do acidente. A perícia realizou exames no local, e a funerária credenciada esteve presente para a remoção do corpo de Eduardo, passageiro do Chevrolet Celta, que faleceu no local. Edilson foi levado ao hospital pelas equipes de emergência, mas não resistiu aos ferimentos.

Fatalidade na BR-419 - Foto: Ronald Regis/Jornal O Pantaneiro

Os cinco ocupantes do Chevrolet Celta, incluindo uma criança de três anos, foram encaminhados pelo Corpo de Bombeiros e SAMU ao Pronto-Socorro de Aquidauana/MS para atendimento médico.

As causas exatas do acidente ainda estão sendo investigadas, e um laudo pericial será elaborado pelo Núcleo Regional de Criminalística de Aquidauana/MS para determinar a dinâmica do ocorrido.

Os veículos permaneceram no local sob a guarda de uma guarnição da Polícia Militar, que aguardava a chegada da Polícia Rodoviária Federal para a adoção das medidas administrativas de trânsito necessárias.