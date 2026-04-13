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ACIDENTE

Colisão na madrugada deixa três feridos em Aquidauana

Duas motocicletas acabaram colidindo; todas as vítimas foram levadas para o hospital pelo Corpo de Bombeiros

Redação

Publicado em 13/04/2026 às 15:15

Atualizado em 13/04/2026 às 15:20

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Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros atendeu, na madrugada deste sábado (11), por volta das 5h40, um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas na rua dos Ferroviários, no bairro Alto, em Aquidauana.

No local, três pessoas estavam envolvidas na colisão. Um dos homens foi encontrado caído no chão, sem capacete, reclamando de dores nas costas. Ele estava consciente e foi socorrido pelos bombeiros, sendo levado ao hospital para avaliação médica.

As outras duas vítimas, que estavam na mesma motocicleta, também estavam conscientes e conseguiram se movimentar após o acidente. Mesmo assim, elas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro do Hospital Regional Estácio Muniz para passarem por atendimento médico.

Todos permaneceram sob os cuidados da equipe de plantão.

O Corpo de Bombeiros reforça a importância do uso de capacete e da atenção no trânsito, destacando que atitudes simples podem evitar acidentes e reduzir a gravidade dos ferimentos.

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