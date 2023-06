Colisão na Rua Duque de Caxias deixa mulher ferida em Aquidauana

Um acidente no início da noite desta segunda-feira, 5, movimentou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A ocorrência foi registrada no cruzamento da Rua Duque de Caxias com a Rua Giovane Toscano de Brito.

Envolveram-se no acidente um veículo VW Gol e um veículo Ford que colidiram lateralmente e deixou a passageira de 61 anos do veículo Gol foi socorrida com dor na coluna cervical e no tórax.

De acordo com informações apurados pela reportagem, o motorista do Gol, de 53 anos, foi preso em flagrante por conduzir o veículo embriagado.

A vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro onde ficou aos cuidados da equipe médica.