Colisão traseira entre carro e moto deixa mulher ferida no bairro Alto

A equipe do Samu realizou os primeiros socorros, estabilizou a vítima e a encaminhou ao Pronto-Socorro Municipal de Aquidauana / Divulgação/Samu
Uma colisão traseira entre uma motocicleta e um carro deixou uma mulher de 28 anos ferida no início da tarde desta sexta-feira, dia 12, no cruzamento da Avenida Pantaneta com a Rua Duque de Caxias, no bairro Alto, em Aquidauana. O acidente ocorreu por volta das 13h13 e mobilizou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar.
De acordo com o atendimento pré-hospitalar, a motociclista, que pilotava uma Honda Biz, foi atingida na parte traseira por um veículo Renault. No local, ela foi encontrada consciente e sentada em uma cadeira, já sem o capacete. Apresentava escoriações no rosto, dor no braço esquerdo e suspeita de fratura no braço direito.
A equipe do Samu realizou os primeiros socorros, estabilizou a vítima e a encaminhou ao Pronto-Socorro Municipal de Aquidauana, onde ela permaneceu sob cuidados médicos para exames e tratamento. A condutora do carro envolvido na colisão não sofreu ferimentos.
A Polícia Militar registrou a ocorrência, coletou informações no local e adotou as medidas cabíveis para a investigação das causas do acidente. O trânsito no local foi parcialmente afetado durante o atendimento, mas sem interdição total da via.
O caso reforça a necessidade de atenção redobrada aos cruzamentos e às distâncias de segurança entre veículos, especialmente em vias movimentadas de bairros centrais. As circunstâncias exatas da colisão serão apuradas pelas autoridades competentes.
