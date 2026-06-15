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Com 10 vagas em Aquidauana, seleção do IBGE tem salários de até R$ 4 mil e benefícios

Mato Grosso do Sul conta com 284 oportunidades distribuídas em 24 municípios

Anibal Placêncio

Publicado em 15/06/2026 às 09:25

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IBGE oferta 8.238 vagas temporárias destinadas à realização do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola / Tânia Rêgo/Agência Brasil

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) abriu inscrições para um novo processo seletivo simplificado destinado à contratação de profissionais que atuarão no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. Em Aquidauana, estão sendo oferecidas 10 vagas, enquanto Mato Grosso do Sul conta com 284 oportunidades distribuídas em 24 municípios, com salários que podem chegar a R$ 4.008, além de benefícios.

As inscrições foram abertas na última sexta-feira (12) e seguem até as 23h59 do dia 01º de julho. Em todo o estado, as vagas estão distribuídas entre os cargos de agente censitário administrativo (28 vagas), agente censitário de informática (26 vagas), agente operacional regional (24 vagas), agente censitário regional (24 vagas) e agente censitário supervisor (182 vagas).

Os contratos serão temporários, com duração de até 12 meses, podendo ser prorrogados de acordo com a necessidade da operação censitária. O processo seletivo prevê vagas para ampla concorrência, pessoas com deficiência, pessoas pretas ou pardas, indígenas e quilombolas.

Vagas em Aquidauana

No município de Aquidauana, estão disponíveis 10 vagas distribuídas entre diferentes funções. São oferecidas uma vaga para agente censitário administrativo destinada a pessoa indígena, uma vaga para agente censitário de informática destinada a pessoa indígena, uma vaga para agente operacional regional destinada a pessoa indígena e uma vaga para agente censitário regional também destinada a pessoa indígena.

Além disso, há seis vagas para agente censitário supervisor, sendo quatro para ampla concorrência, uma para pessoas pretas ou pardas e uma para pessoas indígenas.

Salários e benefícios

As remunerações variam entre R$ 2.128 e R$ 4.008, conforme o cargo exercido. Os aprovados também terão direito a auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e décimo terceiro salário proporcional.

Como se inscrever

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site do IBFC (Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação), organizador do certame. No momento do procedimento, o candidato deverá escolher o município onde pretende realizar a prova objetiva, de acordo com a disponibilidade de vagas prevista no edital, que pode ser conferido aqui.

A taxa de inscrição é de R$ 53. Podem solicitar isenção os doadores de medula óssea que apresentarem documentação comprobatória e os inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) pertencentes a famílias de baixa renda.

Prova e resultado

A prova objetiva está prevista para o dia 27 de setembro e terá duração de quatro horas. O exame será composto por 60 questões de múltipla escolha.

Para ser aprovado, o candidato deverá alcançar pelo menos 18 pontos no total da prova e obter no mínimo um ponto em cada disciplina.

A divulgação do resultado final está prevista para o dia 18 de dezembro.

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