Com 45 anos de cartório e bom atendimento, Eder Duarte Fanaya é exemplo de esforço e dedicação

Com 45 anos de trabalho no Cartório do 4º Ofício, em Aquidauana, Eder Duarte Fanaya, de 57 anos, é exemplo de esforço e dedicação. Nascido e criado em Aquidauana, ele comemora mais um ano de trabalho no setor cartorário da cidade.

"Ano passado foi mais um ano produtivo e de muito atendimento ao público. Foi um ano bom e deu para trabalhar bem com o setor cartorário, mesmo com todas as exigências. Esse ano temos expectativas de melhorar ainda mais."

Eder conta ao O Pantaneiro que o interesse em trabalhar no setor começou há 45 anos, quando entrou no cartório para aprender o ofício. "Entrei mesmo em novembro de 1977 como aprendiz após indicação da minha prima. E fui registrado como profissional em meados de 1 de abril de 1978. E neste ano faz 45 anos de profissão e atendimento na cidade."

Eder Duarte passou a maior parte de sua vida servindo a população com uma dedicação exemplar. Hoje, após anos crescendo no setor cartorário, Eder Duarte é orgulho da família: a esposa professora Márcia Francisca da Silva Fanaya, o filho professor Dr Eder Duarte Fanaya Jr e anora Evelyn Lopes de Oliveira Fanaya.

Sua trajetória profissional e pessoal iniciou cedo quando sua primeira função foi trabalhar como pedreiro.

Logo depois, ele foi indicado por sua prima ao Cartório do 4º Ofício e iniciou os trabalhos como office boy, mantendo o escritório organizado e auxiliando os tabeliões.

Após 45 anos, Eder Duarte comanda o cartório onde possui quatro funcionários de alto nível, numa prova de que o trabalho e esforço são escadas para o sucesso.

"As conquistas vieram através do meu esforço. Sempre estava presente e buscando aprender, prestando atenção e desse jeito fui caminhando."

Ele dá dicas aos jovens de Aquidauana que desejam ingressar no mercado de trabalho.

"Acho que os jovens quando vem pedir um serviço ou indicado, devem vir adequados para o setor que vai trabalhar, com as vestimentas corretas. Por exemplo, na época que eu fui indicado era servente de pedreiro e vim como manda o figurino, com calça, camisa e sapato. E, além disso, o jovem deve vir com interesse em aprender e estar disposto."

No Cartório do 4º Ofício você encontra:

Lavratura de escrituras - como escrituras de divórcio, união estável, compra e venda, inventários

Contratos: Compra e Venda

Abertura de cartão de firma e reconhecimento

Autenticações

Registro de títulos e documentos - desde contrato de Finame até contratos que envolvam energia solar e contratos particulares

Registro de pessoas jurídicas - envolve todas as entidades de Aquidauana, desde entidades religiosas a associações de bairro, cooperativas e times de futebol

Contratos de prestação de serviço

Cartório Digital - O 4º Ofício possui o sistema de escrituras digitais, processo pelo qual é possível obter imóveis em outros estados e assinar a escritura em Aquidauana por vídeoconferência, através da plataforma do e-notariado.

O 4º Ofício na Rua Estevão Alves Corrêa, 515, centro, esquina com a Rua Manoel Antônio Paes de Barros.

História

Em 1978, o Cartório do 4º Ofício ainda ficava na Rua Sete de Setembro, e Eder passou a maior parte do seu tempo observando e aprendendo sobre os deveres de um tabelião, que na época ainda trabalhavam com máquinas datilográficas. Se destacaram como mentores Leda Maria Nogueira Mendes, conhecida apenas como Dona Leda e Angélico Alves Nogueira, pai e filha que ocupavam os cargos de tabelião interino e substituta de tabelião.

Tanto Dona Leda quanto o senhor Angélico já não estão mais conosco, e deixam para trás os ensinamentos que passaram ao jovem Eder, que chegou ao seu posto atual graças ao esforço e dedicação que foi somado ao conhecimento transmitido a ele por seus mentores.

Quando os cartórios de Aquidauana passaram por sua remodelação, Eder acompanhou todas as mudanças. Por ter entrado no 4º Ofício em 1978, o agora tabelião interino, viu o cartório que atendia as cidades de Bonito, Anastácio, Nioaque, Distrito dos Irmãos de Buriti, além de Aquidauana, se especializar ao longo do tempo.

Em 1988, a cidade de Bonito deixou de depender do 4º Ofício e ganhou um cartório próprio, assim como Anastácio em 2009, nesta época o trabalho de tabelião interino pertencia ao Dr. Paulo Reia e a Dona Leda agia como sua substituta até se mudar para a unidade em Anastácio. Em 2012 o cartório deixa de atender Dois Irmãos de Buriti.

Em 2016 o cartório muda de localização, saindo da Rua Sete de Setembro para o prédio onde o 3º Ofício operava, com essa mudança, veio a mudança de tabelião, cargo que passou para Dra. Viviane, que convida Eder para agir como substituto por 30 dias enquanto tudo era resolvido, o que era para ser 30 dias virou 6 anos.

Quando a Dra. Viviane saiu, entregou o cargo para Dra. Cíntia, e todas essas pessoas tiveram profundo impacto em Eder até o momento em que Dra. Cintia decidiu seguir sua carreira como advogada, e ele foi nomeado pelo judiciário como Tabelião Interino em 2020, cargo o qual ainda exerce.

Durante seus anos de jornada com o cartório uma coisa permaneceu intacta, a sua vontade de ajudar e de fazer a sua parte para construir uma cidade melhor. A trajetória brilhante de trabalho e muita dedicação no cartório, Eder conquistou o respeito e a admiração de seus colegas de trabalho, o Tabelião Substituto, Rodrigo Lemos, e os escreventes autorizados Natanael Rodrigues Santana, Raizza Alves Marti Magalhães, Rozana Arguelho da Silva e Alzira Glória de Oliveira.