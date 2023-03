Com apoio da prefeitura, escolinha infantil B10 ganha nova sede

Divulgação

Após dois anos de existência, os alunos e a equipe da Escolinha de Futebol B10FC, viveram na noite de quarta-feira (22), um momento de muita emoção. Em parceria com a Prefeitura de Aquidauana, a Escolinha B10 FC inaugurou o seu novo Centro de Treinamento (CT), que passa a funcionar nas dependências da sede do Simprecam (Sindicato dos Trabalhadores da Prefeitura e Câmara Municipal de Aquidauana).

No ato de inauguração, estiveram presentes o diretor-presidente da Fundação de Esportes de Aquidauana (FEMA) – Prof. Welington Moresco, o presidente da Escolinha B10 FC e ex-atleta profissional - Wellinton Santana (Branco) e toda equipe que compõe a escolinha, além dos jovens atletas e seus familiares.

“Durante esses 2 anos mostramos o nosso trabalho e profissionalismo e, com isso, tivemos a oportunidade de apresentar o nosso projeto ao prefeito Odilon Ribeiro. A Prefeitura se tornou parceira, o prefeito “abraçou” a nossa iniciativa e, com certeza, tudo dará certo. Pois, o fundamental é trabalhar bem e fazer com amor e profissionalismo tudo que nos é confiado”, disse Branco, presidente da escolinha B10.

A escolinha recebe o apoio da prefeitura e em contrapartida oferta vagas gratuitas para crianças em situação de vulnerabilidade social, que participam de projetos da prefeitura. A escolinha também dispõe de um percentual de bolsa para aquelas famílias com crianças que não tem condições para arcar com as mensalidades.

O novo local de treinamento foi muito bem recebido pelos pais e alunos da escolinha. Logo após a inauguração, foram feitos os primeiros treinamentos. Atualmente a B10FC conta em média com 100 crianças distribuídas nas categorias: Baby Foot (idade de 3 a 5 anos), Sub-7, Sub-9, Sub-11, Sub-13 e Sub-15.

Histórico da Escolinha B10 FC

A Escolinha B10FC foi criada em 02 de fevereiro de 2021, em plena pandemia. Os primeiros alunos foram Gabriel e Rafael, filhos do casal Branco e Adriele, fundadores da escolinha. Depois as pessoas foram conhecendo o trabalho e começaram a procurar o casal para mais informações.

No início, foi só um trabalho de Personalkids. Neste momento, Branco e Adriele tinham o sonho, mas não tinham ainda como abrir uma escolinha, mas o trabalho kids foi crescendo e o número de alunos aumentando. Com isso, o sonho de montar a Escolinha de Futebol em Aquidauana se tornou realidade. Este sonho já fazia parte dos planos do casal, desde a época em que o Branco atuava como atleta profissional.

Com o início dos trabalhos, surgiu uma parceria com os pais dos alunos que foram alimentando a ideia de criação da Escolinha de Futebol. Com a parceria dos pais, começaram a aumentar os “atletas campeões” e, hoje, a escolinha já tem 2 anos em atividade.

Agora, o próximo passo da Escolinha B10 FC é virar um Clube de Futebol B10FC.

Para tanto, a documentação necessária para essa transformação já está em andamento junto a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul.

A Escolinha B10FC já vem colhendo frutos. Recentemente foram campeões da NK, no início deste ano, em Maracaju e, agora, dia 18 de março, conquistaram mais um título, na cidade de Bonito.