Com Aquidauana como ponto de coleta, RS precisa de roupas de inverno

Álvaro Rezende/ Governo de MS

A população de Aquidauana também pode ajudar as vítimas das chuvas no Rio grande do Sul com doações.



Todas as escolas da Rede Estadual e unidades das forças de segurança estadual, como Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, além do Centro de Convenções Albano Franco e o edifício da Fiems, estão arrecadando alimentos não perecíveis, produtos de higiene e de limpeza, água mineral, roupas de cama e banho e roupas e calçados em bom estado.



Também são arrecadadas roupas de inverno e cobertores em bom estado. A doação também poderá ser feita em dinheiro por meio da chave PIX disponibilizada pelo Governo do Rio Grande do Sul: 92.958.800/0001-38 (CNPJ).



Além das pessoas, os animais resgatados também precisam de ajuda. Por isso, também serão coletados água, medicamentos, manta térmica aluminada, roupas para pets, toalhas, colchonete, caixa de transporte e cobertores estão entre os insumos que podem ser doados. Ração para todos os animais estão sendo aceitas, incluindo cães, gatos, cavalos, coelhos, aves e porcos.



O Governo do Estado iniciou na segunda-feira (13) o embarque de 15 mil cobertores doados para o estado gaúcho. O envio é feito por via aérea e todo o trabalho de transporte é organizado pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil Estadual.



Nos próximos dias, também serão enviados outros caminhões com alimentos e insumos médicos. Nesta terça-feira (14), a previsão é de que 19 médicos também se desloquem para Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.