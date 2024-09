Aquidauana reforça atendimento em consequência da má qualidade do ar

Atendimento médico em Aquidauana / Arquivo/Jornal O Pantaneiro

Nos últimos dias, a cidade de Aquidauana tem enfrentado um cenário de calor extremo e baixa umidade do ar, com índices chegando a menos de 20%. Essa condição tem gerado preocupações significativas quanto à saúde da população, principalmente em relação a problemas respiratórios.



De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, houve um notável aumento de 65% na demanda por atendimentos nas Unidades de Saúde locais. A elevação na procura está associada ao calor intenso e ao aumento dos casos de Covid-19, o que tem pressionado os serviços de saúde.



Em entrevista ao jornal O Pantaneiro, a Secretária de Saúde Sandra Calonga explicou as medidas que estão sendo tomadas para lidar com a situação.



“Estamos enfrentando um desafio considerável com o aumento da demanda. Por isso, foi necessário reforçar os plantões no ambulatório do Hospital Regional de Aquidauana para garantir que todos recebam o atendimento adequado”, afirmou.



A secretária também destacou a importância de adotar medidas preventivas para minimizar os impactos do calor e da baixa umidade na saúde respiratória.



“Recomendamos que a população aumente a ingestão de água, utilize umidificadores ou bacias com água nos quartos para melhorar a umidade do ambiente, e mantenha a higienização das mãos em dia. Caso apresentem sintomas respiratórios por mais de dois dias, é essencial procurar uma Unidade de Saúde para realizar o teste rápido de Covid-19”, orientou a secretária.



Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde está intensificando a vacinação contra o coronavírus. A secretária pediu aos cidadãos que ainda não se vacinaram que procurem as Unidades de Saúde da Família para se imunizarem, uma medida crucial para proteger a comunidade e reduzir a propagação do vírus.



A Organização Mundial da Saúde alerta que a umidade relativa do ar abaixo de 20% pode representar um risco significativo à saúde, exacerbando problemas respiratórios e aumentando a incidência de doenças relacionadas ao calor.



Calorão está de volta



A previsão do tempo, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), para os próximos dias sugere que Aquidauana continuará a enfrentar calor intenso e baixa umidade.



Após dois dias de alívio com uma modesta chuva, a cidade verá um retorno ao calor extremo e à baixa umidade. Na terça-feira (17), a máxima será de 35ºC e a mínima de 17ºC, com umidade variando entre 100% e 35%.



A situação se agravará nos dias seguintes, com temperaturas atingindo até 41ºC e umidade relativa do ar caindo para níveis críticos de 20% até sexta-feira (20).



A Organização Mundial de Saúde alerta que a umidade abaixo de 20% pode colocar a saúde em risco, aumentando a probabilidade de problemas respiratórios e outras condições relacionadas ao calor.