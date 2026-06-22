Com campanha 100%, Dóris faz história para Aquidauana e conquista ouro no futsal masculino dos Jems

Escola Estadual Professora Dóris Mendes Trindade conquistou o título dos Jems - futsal masculino 12 a 14 anos / Divulgação

Aquidauana voltou a ser destaque no cenário esportivo sul-mato-grossense. A equipe masculina de futsal da Escola Estadual Professora Dóris Mendes Trindade conquistou o título dos Jems (Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul), categoria 12 a 14 anos, e, com o ouro, garantiu a vaga para ser a representante do estado na etapa nacional, que será disputada em setembro, em Brasília (DF).

A campanha foi marcada por grandes atuações e números impressionantes. Em seis partidas disputadas, a equipe marcou 53 gols e sofreu apenas 13, demonstrando força ofensiva e consistência ao longo da competição.

Na fase de grupos, Aquidauana venceu Batayporã por 13 a 2, Água Clara por 12 a 2 e Bela Vista por 4 a 1. Nas quartas de final, superou Camapuã por 7 a 3. Já na semifinal, aplicou uma goleada de 11 a 1 sobre Amambai. A grande decisão foi contra Ribas do Rio Pardo, neste domingo (21), em um confronto equilibrado que terminou com vitória aquidauanense por 6 a 4 e a confirmação do título estadual.

Para a técnica Giovana Fernandes, a conquista é resultado de um empenho moldado ao longo do tempo, baseado na união e no comprometimento do grupo.

"Foi uma campanha construída com muito trabalho, dedicação, disciplina e união. Eu trago esse time como uma família", destacou a treinadora, em entrevista ao O Pantaneiro.

Giovana também ressaltou o significado especial da conquista em sua trajetória profissional. Segundo ela, o título vai além das quadras e representa a força da mulher no esporte.

"Como treinadora, tive a oportunidade de liderar um grupo extraordinário de atletas e mostrar que o futsal também é um espaço onde as mulheres podem sonhar, trabalhar e conquistar grandes resultados", afirmou.

A técnica ainda lembrou que a caminhada até o topo foi marcada por desafios, aprendizado e perseverança.

"Essa conquista é resultado de anos de trabalho, aprendizado, desafios superados e da confiança em um processo construído diariamente. Cada treino, cada competição e cada obstáculo enfrentado fizeram parte dessa caminhada até o lugar mais alto do pódio", acrescentou.

A equipe campeã foi formada pelos atletas Breno Souza, Eduardo Bento, Jacques Paulo, João Pedro, José Antônio, Marco Jonathan, Pietro Monteiro, Rian Carlos e Victor Echeverria.

Agora, os jovens atletas voltam suas atenções para um novo desafio. Com o título estadual garantido, Aquidauana terá a honra de representar Mato Grosso do Sul nos Jebs (Jogos Escolares Brasileiros), levando para Brasília não apenas uma equipe vencedora, mas também o orgulho, a dedicação e o sonho de toda uma cidade.

A conquista entra para a história do esporte escolar aquidauanense e reforça o potencial dos talentos locais, que seguem escrevendo capítulos importantes dentro das quadras e inspirando novas gerações.

Em nota, a escola celebrou o resultado alcançado. "Agradecemos, também, à professora/técnica Giovana, os familiares dos estudantes pelo apoio e a confiança, à SED MS/Fundesporte, à Direção Colegiada da Escola Dóris, sede do projeto, e a Prefeitura Municipal de Aquidauana por todo o apoio logístico. Essa conquista é de todos!

Que venha o JEBS, rumo a capital federal!", destaca a publicação.

A chegada da delegação foi marcada por muita festa na noite deste domingo, com carreata pelas principais ruas da cidade para celebrar os campeões.

Festa nas ruas de Aquidauana para celebrar os campeões