Com chuvarada, Rio Aquidauana atinge 4,3 metros

O Pantaneiro

Com a chuvarada dos últimos dias, o Rio Aquidauana atingiu 4,3 metros e começa a preocupar os moradores do município, conforme apurado pelo Jornal o Pantaneiro.



No último domingo (14), o rio estava com 2,86 metros, ou seja, em apenas dois dias as águas subiram quase dois metros.



Vale lembrar que, conforme Mario Ravaglia, da Defesa Civil, o nível preocupante é 7,30 metros.



O problema em relação ao nível do rio é que, segundo o Inmet (Instituto Nacional Meteorologia), existe previsão de chuva para o período da tarde e noite de hoje (16).



Além disso, segundo o instituto, a mesma previsão é para amanhã, quarta-feira (17), o que coloca um alerta sobre o nível das águas do Rio Aquidauana.



Estado



A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) para esta terça-feira (16) indica tempo instável, com probabilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada. Pontualmente, ainda podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.



As instabilidades devem ocorrer principalmente nas regiões Centro, Sul, Sudeste e Oeste do estado, com acumulados que podem ultrapassar 50mm em 24h. De acordo com o órgão, a formação de nuvens e chuvas são favorecidas por um ciclone extratropical sobre a Argentina que gera uma frente fria em Mato Grosso do Sul.



Em Campo Grande, a mínima prevista é de 23°C e a máxima de 28°C. Em Dourados, os termômetros marcam 22°C inicialmente e atingem os 28°C. Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, tem mínima de 21°C e máxima de 25°C. Na região Leste, Anaurilândia registra variação entre 23°C e 30°C.



Paranaíba, no Bolsão, amanhece com 23°C e chega aos 31°C à tarde; Três Lagoas, na mesma região, tem mínima de 24°C e máxima de 32°C. Na região Norte, Camapuã e Corumbá apresentam máximas de 31°C, com mínimas respectivas de 23°C e 24°C.



No Pantanal, Corumbá e Aquidauana registram temperaturas semelhantes, com valores que variam entre 24°C e 29°C. Porto Murtinho, na região Sudoeste, marca 21°C pela manhã e atinge 25°C nos horários mais quentes do dia.