Com crianças do Pelotão Esperança, panfletagem mobiliza Aquidauana para campanha de doação de sangue

Ação de coleta vai acontecer nos dias 24 e 25 de junho
Panfletagem mobilizou crianças do Pelotão Esperança, instituições e órgãos públicos / Divulgação
Em alusão ao Junho Vermelho, mês dedicado à conscientização sobre a importância da doação de sangue, uma panfletagem realizada em Aquidauana mobilizou crianças do Pelotão Esperança, instituições e órgãos públicos. O objetivo foi divulgar a campanha de coleta que acontecerá no município, nos dias 24 e 25 de junho.
A ação, promovida em parceria com o Hemosul de Aquidauana, foi uma oportunidade de sensibilizar a população sobre a necessidade de manter os estoques de sangue abastecidos, especialmente durante o período de inverno, quando as doações costumam diminuir.
A mobilização contou com a participação do 9º BE Cmb (Batalhão de Engenharia de Combate), do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) e da Prefeitura de Aquidauana - por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social. As instituições contribuíram para garantir a organização e a segurança da atividade, tornando o momento ainda mais especial para as crianças envolvidas no projeto.
Durante a panfletagem, os participantes distribuíram materiais informativos e conversaram com moradores sobre a relevância da doação de sangue, um gesto simples que pode salvar vidas e garantir atendimento a pacientes que necessitam de transfusões em hospitais e unidades de saúde.
De acordo com os organizadores, o projeto Pelotão Esperança também desempenha um papel importante na formação cidadã das novas gerações. Ao abordar o tema desde a infância, a iniciativa contribui para desmistificar o processo de doação e estimular a criação de uma cultura solidária entre os jovens.
A expectativa é que a campanha de coleta de sangue, marcada para os dias 24 e 25 de junho, conte com ampla participação da comunidade, fortalecendo os estoques e ajudando a atender a demanda dos serviços de saúde de Aquidauana e região.
A organização reforça o convite para que a população faça parte da corrente de solidariedade e contribua para salvar vidas por meio da doação de sangue. O atendimento será realizado na sede do Hemosul, na Rua Duque de Caxias, nº 2170, no bairro Alto. Nos dois dias de campanha, os doadores poderão comparecer das 07h às 11h e das 13h às 17h.
Para doar sangue, é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 51 quilos, estar bem alimentado e hidratado e apresentar um documento oficial com foto. Menores de idade devem observar as exigências específicas previstas pela legislação para a realização da doação. Segundo os organizadores, uma única doação de sangue pode beneficiar até quatro pessoas, contribuindo diretamente para tratamentos médicos, cirurgias e atendimentos de urgência e emergência.
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