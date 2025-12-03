Com emoção, Aquidauana homenageia Mário Ravaglia após duas décadas dedicadas à Defesa Civil

O Pantaneiro

Aquidauana viveu, na manhã desta terça-feira (2), um daqueles momentos raros em que uma cidade inteira parece respirar o mesmo sentimento: gratidão. No anfiteatro do 9º Batalhão de Engenharia de Combate, onde autoridades civis e militares se reuniram para receber oficialmente o novo coordenador da Defesa Civil, Cláudio dos Reis Alviço, todos os olhares também se voltavam para um homem que, por mais de duas décadas, foi sinônimo de coragem, de preparo e de cuidado com a vida alheia: Mário Ravaglia.

Foram 23 anos à frente de um órgão que só aparece nos noticiários nos momentos mais difíceis — enchentes, incêndios, desabrigados, perdas, incerteza. E, justamente por isso, foram 23 anos nos quais Ravaglia esteve onde muitos evitariam estar: na linha de frente, enfrentando o imprevisível para que outras famílias pudessem dormir em segurança.

Um capítulo que se encerra com o coração de uma cidade agradecida

A cada fala durante a cerimônia, percebia-se que a saída de Ravaglia não era apenas a troca de um coordenador — era o fim de um ciclo que marcou toda uma geração. Em sua trajetória, ele enfrentou crises severas, como a enchente histórica de 2011, que isolou Aquidauana, arrastou pontes, desalojou centenas de famílias e trouxe medo para dentro das casas.

Em meio ao caos, era sempre possível ver Mário: de colete e com a preocupação e agitação peculiares. Ligação para a Paróquia, Exército, Bombeiros, Polícia e até mesmo para familiares e amigos, sempre em busca de soluções. Não havia hora, clima, obstáculo ou distância. Havia, antes de tudo, a certeza de que alguém estava cuidando.

O novo coordenador assume com respeito ao legado

Cláudio Alviço, ao vestir pela primeira vez o colete da Defesa Civil diante de todos, deixou claro que aquele não era apenas um gesto simbólico — era uma homenagem. “O Mário Ravaglia é um exemplo de profissional e de ser humano. Espero honrar essa trajetória e caminhar com ele ao meu lado, porque sua experiência nunca deixará de nos guiar”, declarou, emocionado.



O reconhecimento de uma jornada feita de entrega

Ao ser homenageado, Ravaglia recebeu aplausos longos, sinceros, daqueles que carregam memória e respeito. Ele não precisou falar muito para emocionar — sua história já falava por si.

Com voz serena, resumiu décadas de dedicação em poucas palavras, carregadas de sentimento: “Foram anos intensos. Anos em que a gente dava tudo de si porque sabia que cada decisão podia salvar vidas. Sigo à disposição, como voluntário, porque esse compromisso nunca acaba.”

E realmente não acaba. Porque há cargos que se encerram, mas missões que permanecem.

Um novo ciclo para a Defesa Civil, sem esquecer quem ajudou a construí-la

A transição celebrada no 9º BE CMB não marcou despedidas definitivas. Ao contrário: reforçou que Mário Ravaglia continuará presente, agora como orientador da nova gestão — como alguém que, mesmo depois de tantos anos, ainda tem forças para servir.

Aquidauana segue avançando: com novos planos, mais integração e o olhar atento às mudanças climáticas que tornam o Pantanal ainda mais vulnerável. Mas segue, principalmente, sobre os ombros de quem dedicou a vida a proteger a cidade.

E se hoje existe uma Defesa Civil forte, respeitada e preparada, é impossível negar: há um pouco de Mário Ravaglia em cada ação, em cada resgate, em cada vida preservada.

Confira uma pequena entrevista gravada com Mário Ravaglia no ano de 2023: