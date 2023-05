Com entrada franca "Encontro de Relíquias" vai agitar Aquidauana nos dias 9,10 e 11 de junho

O encontro mais esperado do Mato Grosso do Sul

Está chegando mais um “Encontro de Relíquias”, para agitar Aquidauana, todo o Mato Grosso do Sul e quem mais chegar. O evento, que reúne exposição da carros raros antigos, é uma festa esperada por toda a população e público em geral. O espetáculo conta com shows de artistas dos mais variados estilos e projeção nacional. O 7º Encontro de Relíquias, será realizado nos dias 09, 10 e 11 de junho na avenida Pantaneta, no Bairro Alto em Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Todos os anos, o Encontro de Relíquias, reúne famílias, amigos e admiradores da arte e do mundo do carro antigo, numa confraternização sem igual, que é esperada por todos! Então se prepare e venha para Aquidauana! Venha para o 7º Encontro de Relíquias.