Com filho no colo, mulher é brutalmente agredida em Aquidauana

Divulgação

Uma mulher de 23 anos foi brutalmente agredida a socos pelo marido de 25 anos, no domingo (5), na Vila Paraíso, em Aquidauana. No momento das agressões, a vítima segurava o filho de apenas um ano.



Conforme o boletim de ocorrência, o casal estava em casa e o homem ingeria bebida alcoólica. Contudo, ao recomendar que o rapaz não exagerasse, ele ficou irritado e passou a agredir a esposa com socos no rosto.



A vítima relata que neste momento ela segurava no colo o filho do casal de apenas 1 ano. Ela o protegeu das agressões, mas o homem pegou o bebê e o jogou na cama para continuar agredindo a jovem.



Ela conta que recebeu diversos golpes no rosto e ainda foi arremessada contra uma parede. Além disso, o agressor também a puxou pelos cabelos para fora da casa fazendo com que ela caísse contra um portão.



Ao pedir socorro, vizinhos conseguiram conter o homem. Na sequência, a polícia foi chamada.



Devido a tamanha violência, a mulher foi encaminhada pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para uma unidade de saúde. O estado dela não foi divulgado, porém, no momento do socorro ela se queixava de intensas dores na cabeça e apresentava inchaço no rosto e diversos hematomas pelo corpo.



O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de Aquidauana. O bebê, a pedido da mãe, ficou aos cuidados da mãe do agressor.