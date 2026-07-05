Com gol de Diguda, Aquidauanense vence Taveirópolis em Campo Grande

Aquidauanense se impôs e, mesmo fora de casa, criou as melhores chances diante do Taveira / Daniel Baphtista

Pela terceira rodada da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2026, o Aquidauanense conquistou uma importante vitória na tarde deste sábado (04). Jogando no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, o Azulão da Princesa derrotou o Taveirópolis por 1 a 0 e voltou a somar três pontos na competição.

O único gol da partida foi marcado por Diguda, aos 15 minutos do primeiro tempo. O lance começou em uma bela jogada trabalhada pelo lado direito e terminou com o atacante acertando um forte chute no ângulo esquerdo, sem chances para o goleiro adversário.

Mesmo atuando fora de casa, o Aquidauanense foi superior durante os dois tempos da partida. A equipe criou as melhores oportunidades e poderia ter construído um placar mais amplo, mas desperdiçou algumas chances claras de gol e quase sofreu com as consequências nos minutos finais da segunda etapa.

Jogadores do Aquidauanense comemoram gol de Diguda diante do Taveirópolis - Reprodução/TVE

Com o resultado, o Azulão da Princesa se recupera da derrota sofrida na rodada anterior para o Misto, chega aos seis pontos e segue firme na disputa pelas primeiras posições. A equipe pantaneira começou a rodada na sexta posição e, agora, ocupa a terceira colocação, com a mesma pontuação dos líderes Misto e União ABC, que também jogaram neste sábado. O time de Três Lagoas perdeu por 3 a 1 para o Sete de Setembro, em Dourados. Já o União ABC anotou 3 a 0 no lanterna Campo Grande. O complemento da rodada acontece neste domingo (05), com São Gabriel e Comercial, que também podem chegar aos seis pontos.

Após disputar duas partidas consecutivas como visitante, o Aquidauanense volta a jogar diante de sua torcida no próximo sábado (11), às 16h. O adversário será o 7 de Setembro, no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza, o Noroeste, em Aquidauana.

A Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2026 reúne oito equipes. Aquidauanense, Comercial, Misto de Três Lagoas, União ABC, Taveirópolis, Esporte Clube Campo Grande, 7 de Setembro de Dourados e São Gabriel estão na disputa. A competição é disputada em turno único, no sistema de pontos corridos, e os dois primeiros colocados garantem o acesso à Série A estadual de 2027.

