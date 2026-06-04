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Com incidência considerada alta, Aquidauana tem quase 200 casos confirmados de chikungunya em 2026

Dados foram divulgados pela SES (Secretaria de Estado de Saúde)

Anibal Placêncio

Publicado em 04/06/2026 às 13:00

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Força-tarefa contra dengue e chikungunya em MS / Divulgação SES

Aquidauana tem 322 casos prováveis de chikungunya em 2026, dos quais, até o momento, 189 foram confirmados. Os dados foram apresentados no boletim referente à 21ª semana epidemiológica deste ano, divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), com números atualizados desde janeiro até o dia 01º de junho.

A incidência é considerada alta em Aquidauana. Os números representam média acima de 300 casos por 100 mil habitantes. Conforme o boletim, Aquidauana é o 15º município com a maior incidência em Mato Grosso do Sul.

Em Anastácio, são 63 casos prováveis e 25 confirmados. A incidência é considerada média, de 100 a 300 casos por 100 mil habitantes. Oficialmente, os dois municípios vizinhos não tiveram mortes decorrentes da doença em 2026.

Mato Grosso do Sul contabiliza 21 óbitos pela doença neste ano, confirmados nos municípios de Dourados, Bonito, Jardim, Fátima do Sul, Douradina, Guia Lopes da Laguna e Itaporã. Entre as vítimas, 12 possuíam algum tipo de comorbidade. O boletim também aponta 83 casos confirmados de chikungunya em gestantes. Duas mortes estão em investigação.

Ao longo de 2026, Mato Grosso do Sul já registrou 12.841 casos prováveis de chikungunya, sendo 6.845 confirmados no Sinan (Sistema de Informação de Agravos de Notificação).

Os dados completos estão disponíveis no boletim. Para conferir, clique aqui.

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