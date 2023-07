Com mais de 10 mil inscritos, Concurso de Aquidauana movimenta cidades neste domingo

Concurso atrai milhares de candidatos / Agência Brasil/ arquivo

As provas do Concurso Público para a Prefeitura de Aquidauana estão marcadas para ocorrer neste final de semana, dias 1º e 2 de julho. Por causa do grande número de candidatos inscritos, 10.563 pessoas, a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec), responsável pelo certame, ensalou os postulantes para realizar as provas nas cidades de Aquidauana e Anastácio. Ambas estão localizadas uma ao lado da outra, distante cerca de 141 quilômetros da Capital sul-mato-grossense Campo Grande.

“Nossa meta era ter cerca de dois mil inscritos, contudo, fomos surpreendidos com mais de 10 mil inscrições. Diante disso nos organizamos para acomodar todos da melhor maneira, por isso vamos aplicadas as provas em Aquidauana e em Anastácio. Assim podemos garantir que o candidato não se sinta desconfortável ou enfrente aglomerações”, explica a superintendente do Núcleo de Processos Seletivos da Fapec, Juliana Oliveira.

As avaliações vão ocorrer sábado no período vespertino, a partir das 14 horas, e no domingo de manhã, a partir das 8 horas, e a tarde, também às 14 horas. O edital do Concurso Público oferece mais de 300 vagas para os cargos que exigem, entre outros requisitos, nível de ensino superior, médio e fundamental. As inscrições foram abertas no dia 24 de abril e encerradas dia 19 de julho. Os salários vão de R$ 1.257,22 a R$ 4.343,09.

O ensalamento dos candidatos já foi publicado e está disponível para consulta no site fapec.org/concurso. Clique aqui para ver.

Confira abaixo os locais de provas nas duas cidades:

Aquidauana:

UFMS - Campus Aquidauana Bloco A e B (para sabatistas e atendimentos especias)

UFMS - Campus Aquidauana Bloco C

UEMS - Aquidauana

Escola Municipal Erso Gomes

Escola Estadual Professora Dóris Mendes Trindade

Escola Estadual Professora Marly Russo Rodrigues

Escola Estadual Felipe Orro

Escola Estadual Mal. Deodoro da Fonseca

Escola Estadual Prefº. Antônio Salústico Areias

Instituto Educacional Falcão

Escola Municipal Caic Antônio Pace (atendimentos especiais)

Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro (Cejar)



Anastácio:

Escola Estadual Dep. Carlos Souza Medeiros

Escola Estadual Carlos Drummond de Andrade

Escola Estadual Romalino Alves de Albres

Escola Estadual Roberto Scaff

Escola Estadual Maria Corrêa Dias