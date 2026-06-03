Com paixão familiar pelo rock, The Frankz abre 10º Encontro de Relíquias de Aquidauana

Banda The Frankz volta ao Encontro de Relíquias de Aquidauana / Divulgação

Com uma história marcada pela origem familiar, viagens e paixão pelo rock, a banda The Frankz será uma das grandes atrações do 10º Encontro de Relíquias de Aquidauana. A apresentação está marcada para quinta-feira (04) e promete uma noite marcante para o público que prestigiar o maior evento de carros antigos de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o empresário e pai dos integrantes, Marshal, a trajetória pode ser explicada a partir de Campo Grande, de onde ele é natural. Atualmente morando em Rio Verde (GO), conta que é rockeiro desde que se "entende por gente" e costumava ser figurinha carimbada nos shows realizados no ginásio Guanandizão. Já em Goiás, uniu a paixão pelo estilo ao gosto por carros antigos e montou a Oficina do Rock.

"Trabalho com funcionamento de motores, principalmente, mas a mecânica de carro antigo, não a funilaria e pintura, e eu tinha essa Oficina do Rock, onde incentivava o underground na cidade. Ao mesmo tempo, incentivava as bandas e criei, no próprio espaço, a cooperativa do rock, que é para juntar e unir a galera do rock and roll. Com isso, ia fomentando, formaram novas bandas, e eu disponibilizava todos os instrumentos para o pessoal fazer um ensaio praticamente todo dia, com horário, agenda, para incentivar a voltar o rock and roll na cidade", conta Marshal.

Ele destaca que o espaço era uma novidade na cidade goiana, onde os bares são mais voltados à música sertaneja e, vez ou outra, voz e violão com MPB. Por trabalhar com carros antigos, ser professor do Senai e incentivar a veia rockeira, fomentou o retorno do estilo em Rio Verde.

"Hoje em dia, nós temos aqui cerca de cinco ou seis bares de rock, e as bandas tocam, ganham seu dinheirinho, graças ao incentivo que eu fazia. Na oficina, chegava sexta-feira, às vezes no sábado, nós arrendávamos tudo, os carros, tirávamos alguns para fora. Os que não podiam sair, deixavam no elevador, aí, eu montava o palco. Tocavam três a cinco bandas por noite, varava a madrugada, até as 05 horas da manhã. Era o maior barato".

Início da trajetória

Porém, em 2020, com o avanço da pandemia de Covid-19, a Oficina do Rock foi fechada, momento em que Marshal decidiu investir nos próprios filhos para a formação de uma banda. Os meninos também eram incentivados, desde cedo, ao gosto pelo rock, treinando vocais de formações como Garotos Podres e Ratos de Porão, até que o mais velho dos irmãos, Tatavo, frontman e líder do atual The Frankz, começou a cantar e tocar guitarra.

"O início de tudo é bem antigo, eles são três irmãos da mesma mãe. E aí eu tenho um quarto, que é o Marlon, que em Campo Grande, eu o incentivei. Ele integra a principal banda do underground da Capital, de black metal, o Morkalv, sendo fronman, guitarrista e vocalista. Quando eles estão juntos, é o quarto Frank, então são os The Frankz".

O nome da banda formada pelos irmãos Franco - Caio Frank (baixista) , Tatavo Frank (guitarra e vocais) e Yuri Frank (bateria) – tem três explicações. O primeiro, a maneira como eram chamados pelo pai desde a infância, "meus monstrinhos". Depois, vem a alusão ao Frankenstein e, naturalmente, ao próprio sobrenome da família oriunda de Campo Grande.

Marshal revela que já participou de uma turnê com Marlon, 25 anos, o mais velho dos irmãos, acompanhando a banda dele da capital sul-mato-grossense pelo Nordeste. Foram mais de 8,5 mil quilômetros rodados.

Com mais de cinco anos de estrada, o The Frankz tocou pela primeira vez no Encontro de Relíquias de Aquidauana em 2024, com a formação completa, acompanhada por Marlon.

"Eles já tocaram em vários lugares, em eventos de motociclismo, como o Festa Biker em Goiás, uma das maiores festas de motoclubismo do Brasil. Eu sou motociclista, eu sou dos Vikings Motoclube, a gente que faz essa festa lá juntamente com o Macaco, que é uma lenda do motociclismo do Brasil. E vem gente do Brasil inteiro. Neste ano, eles vão tocar no palco principal lá, junto com o Motorrocker".

Para quem quiser acompanhar a trajetória da banda, basta seguir o perfil oficial nas redes sociais.

Sobre o evento

Consolidado como uma das grandes referências do calendário de Mato Grosso do Sul, o 10° Encontro de Relíquias promete uma edição histórica em Aquidauana. O evento de entrada franca, que será realizado nesta semana, nos dias 04, 05, 06 e 07 de junho, conta com uma grande rede de apoio para superar todas as expectativas do público.

Ao longo de seus 10 anos de história, o Encontro de Relíquias se consolidou como referência entre os amantes de veículos antigos, atraindo participantes de várias regiões do Brasil e até de outros países.