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Com paixão familiar pelo rock, The Frankz abre 10º Encontro de Relíquias de Aquidauana

Banda formada pelos irmãos Franco se apresenta no maior evento de carros antigos de Mato Grosso do Sul

Anibal Placêncio

Publicado em 03/06/2026 às 07:47

Atualizado em 03/06/2026 às 09:43

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Banda The Frankz volta ao Encontro de Relíquias de Aquidauana / Divulgação

Com uma história marcada pela origem familiar, viagens e paixão pelo rock, a banda The Frankz será uma das grandes atrações do 10º Encontro de Relíquias de Aquidauana. A apresentação está marcada para quinta-feira (04) e promete uma noite marcante para o público que prestigiar o maior evento de carros antigos de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o empresário e pai dos integrantes, Marshal, a trajetória pode ser explicada a partir de Campo Grande, de onde ele é natural. Atualmente morando em Rio Verde (GO), conta que é rockeiro desde que se "entende por gente" e costumava ser figurinha carimbada nos shows realizados no ginásio Guanandizão. Já em Goiás, uniu a paixão pelo estilo ao gosto por carros antigos e montou a Oficina do Rock.

"Trabalho com funcionamento de motores, principalmente, mas a mecânica de carro antigo, não a funilaria e pintura, e eu tinha essa Oficina do Rock, onde incentivava o underground na cidade. Ao mesmo tempo, incentivava as bandas e criei, no próprio espaço, a cooperativa do rock, que é para juntar e unir a galera do rock and roll. Com isso, ia fomentando, formaram novas bandas, e eu disponibilizava todos os instrumentos para o pessoal fazer um ensaio praticamente todo dia, com horário, agenda, para incentivar a voltar o rock and roll na cidade", conta Marshal.

Ele destaca que o espaço era uma novidade na cidade goiana, onde os bares são mais voltados à música sertaneja e, vez ou outra, voz e violão com MPB. Por trabalhar com carros antigos, ser professor do Senai e incentivar a veia rockeira, fomentou o retorno do estilo em Rio Verde.

"Hoje em dia, nós temos aqui cerca de cinco ou seis bares de rock, e as bandas tocam, ganham seu dinheirinho, graças ao incentivo que eu fazia. Na oficina, chegava sexta-feira, às vezes no sábado, nós arrendávamos tudo, os carros, tirávamos alguns para fora. Os que não podiam sair, deixavam no elevador, aí, eu montava o palco. Tocavam três a cinco bandas por noite, varava a madrugada, até as 05 horas da manhã. Era o maior barato".

Início da trajetória

Porém, em 2020, com o avanço da pandemia de Covid-19, a Oficina do Rock foi fechada, momento em que Marshal decidiu investir nos próprios filhos para a formação de uma banda. Os meninos também eram incentivados, desde cedo, ao gosto pelo rock, treinando vocais de formações como Garotos Podres e Ratos de Porão, até que o mais velho dos irmãos, Tatavo, frontman e líder do atual The Frankz, começou a cantar e tocar guitarra.

"O início de tudo é bem antigo, eles são três irmãos da mesma mãe. E aí eu tenho um quarto, que é o Marlon, que em Campo Grande, eu o incentivei. Ele integra a principal banda do underground da Capital, de black metal, o Morkalv, sendo fronman, guitarrista e vocalista. Quando eles estão juntos, é o quarto Frank, então são os The Frankz".

O nome da banda formada pelos irmãos Franco - Caio Frank (baixista) , Tatavo Frank (guitarra e vocais) e Yuri Frank (bateria) – tem três explicações. O primeiro, a maneira como eram chamados pelo pai desde a infância, "meus monstrinhos". Depois, vem a alusão ao Frankenstein e, naturalmente, ao próprio sobrenome da família oriunda de Campo Grande.

Marshal revela que já participou de uma turnê com Marlon, 25 anos, o mais velho dos irmãos, acompanhando a banda dele da capital sul-mato-grossense pelo Nordeste. Foram mais de 8,5 mil quilômetros rodados.

Com mais de cinco anos de estrada, o The Frankz tocou pela primeira vez no Encontro de Relíquias de Aquidauana em 2024, com a formação completa, acompanhada por Marlon.

"Eles já tocaram em vários lugares, em eventos de motociclismo, como o Festa Biker em Goiás, uma das maiores festas de motoclubismo do Brasil. Eu sou motociclista, eu sou dos Vikings Motoclube, a gente que faz essa festa lá juntamente com o Macaco, que é uma lenda do motociclismo do Brasil. E vem gente do Brasil inteiro. Neste ano, eles vão tocar no palco principal lá, junto com o Motorrocker".

Para quem quiser acompanhar a trajetória da banda, basta seguir o perfil oficial nas redes sociais.

Sobre o evento

Consolidado como uma das grandes referências do calendário de Mato Grosso do Sul, o 10° Encontro de Relíquias promete uma edição histórica em Aquidauana. O evento de entrada franca, que será realizado nesta semana, nos dias 04, 05, 06 e 07 de junho, conta com uma grande rede de apoio para superar todas as expectativas do público.

Ao longo de seus 10 anos de história, o Encontro de Relíquias se consolidou como referência entre os amantes de veículos antigos, atraindo participantes de várias regiões do Brasil e até de outros países.

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