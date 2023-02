Com piora em quadro de saúde, família pede orações por professor José de Bom

Família pede orações para o professor José de Bom / Arquivo Pessoal

A família do professor e diretor da Escola Municipal em Alfabetização Rotary Club, José de Bom, pede orações pela restauração da saúde e pela vida dele após piora no quadro. O professor continua entubado em estado grave no Hospital da Cassems, em Campo Grande.

Ele sofreu uma parada cardíaca e embolia pulmonar. Segundo informações obtidas pelo O Pantaneiro, sobrinhos do professor que moram em Brasília-DF e são médicos mostraram as imagens de exames para um neuro de confiança da Capital Federal, e o profissional teria confirmado o caso grave.

"O neuro que atendeu aqui também é um dos melhores. Está nas mãos de Deus. E infelizmente teve hemorragia e ele não respondeu aos medicamentos. No momento não tem como intervir em nada", disse um familiar ao O Pantaneiro.

Segundo a esposa, a professora Queli Nascimento, José foi diagnosticado com arteriosclerose, síndrome que causa espessamento e endurecimento da parede arterial, embolia pulmonar súbita e trombose. Ela reforça que, caso não fosse atendido na hora, não teria chance de vida.

O professor de Bom foi levado no dia 16 de fevereiro para o hospital, reagiu bem aos medicamentos, e teve uma melhora significativa. No entanto, no período da noite teve uma parada cardíaca e precisou ser entubado.

José é conhecido em Aquidauana pela paixão ao esporte e trabalho. Ele é muito querido no município e a família continua firme nas orações.