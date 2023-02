Com quase 100 casos de dengue, Prefeitura intensifica combate ao mosquito da dengue

Trabalho realizado em Aquidauana / Divulgação

A equipe de agentes de endemias de Aquidauana, diariamente, está realizando a eliminação de depósitos de larvas do mosquito Aedes.

São realizados trabalhos de visitas domiciliares com orientações aos moradores, associados às atividades de manejo ambiental estão em curso.

Também são realizados tratamentos químicos e visita regular quinzenal aos pontos estratégicos, dentre eles, reciclagens e borracharias.

A Coordenadoria Municipal de Controle de Vetores de Aquidauana divulga informações nas rádios locais e disponibilizando à comunidade material educativo, como forma de informar e alertar a população sobre os cuidados necessários para se prevenir a dengue, Zica e a Chikungunya.

Outra ação da Prefeitura de Aquidauana para ajudar a manter as vias urbanas limpas, é feita pelas equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais, que vem realizando limpeza em todos os bairros; uma vez por mês faz a coleta de pneus em borracharias, pois o mosquito Aedes aegypti (transmissor da dengue, zika e chikungunya) se reproduz em acúmulos de água de recipientes.

Segundo informou Sebastião Marques, coordenador do Controle de Vetores, outras ações de enfrentamento e combate ao mosquito estão sendo programadas para o município, como forma de prevenção da dengue e outras doenças.

"Não adianta as nossas equipes da prefeitura se desdobrarem nas ruas e casas, visitando, falando, explicando e eliminando pontos de acúmulo de água. Precisamos, todos os dias, da ajuda dos moradores! Mantenha sua casa, seu quintal ou terreno livre de recipientes com água, livre do mosquito", alertou o coordenador Sebastião Marques.