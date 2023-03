Com retomada de impostos federais, gasolina chega a R$ 5,89 em Aquidauana

Gasolina chega a R$ 5,89 em Aquidauana / Ronald Regis/ O Pantaneiro

Com o retorno da cobrança de tributos federais (PIS/Cofins e Cide) de forma gradativa sobre a gasolina e o etanol, os preços da gasolina aumentaram entre R$ 0,70 e R$ 0,75 centavos em Aquidauana e Anastácio. O combustível pode ser encontrado a R$ 5,89 o litro na região.

Os dados são de pesquisa in loco realizada pela equipe de O Pantaneiro, em 9 postos de combustíveis de Anastácio e Aquidauana.

A gasolina mais barata em Aquidauana é encontrada R$ 5,69 o litro, enquanto que o lugar com preço mais alto vende o litro a R$ 5,89. O litro do etanol com valor mais alto é encontrado a R$ 4,39 e mais barato a R$ 3,79. Em relação ao diesel comum, o valor mais alto é de R$ 6,15 o litro e o mais baixo o valor de R$ 5,69.

Sinpetro-MS (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes MS) destacou que os postos de combustíveis são livres para precificar.

A oneração para as distribuidoras de R$ 0,47 para a gasolina e R$ 0,02 para o etanol, reflete no preço final na bomba.

O presidente do Sinpetro-MS, Edson Lazaroto, afirma que ainda há dúvidas sobre o preço final nas bombas, e que o sindicato não faz orientações, já que o preço não é tabelado e existe a prerrogativa do livre mercado. Ele culpa o governo pelas dúvidas no preço final.

“Na verdade, como houve muita confusão por parte do governo para definir qual seria o retorno desses impostos, e ainda continua algumas dúvidas, os revendedores estão aguardando a real situação. Quanto ao sindicato não fazemos esse tipo de orientação, porque o mercado é de livre concorrência tanto Pará as distribuidoras como para os postos.”

ICMS

O governador Eduardo Riedel, disse em coletiva de imprensa em Campo Grande nesta semana, que irá manter alíquota percentual do ICMS de 12% para etanol e diesel e de 17% na gasolina. Assim, o imposto estadual continua da mesma forma e não pesará ainda mais no bolso dos consumidores.

O reajuste de impostos federais já era previsto, pois foi implementado durante a campanha eleitoral de Jair Bolsonaro, para reduzir a insatisfação popular. Conforme o governo federal, com a mudança de gestão, Lula manteve as isenções por dois meses para a população poder se preparar.