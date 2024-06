Com som alto, morador de aldeia é preso por perturbação em Aquidauana

Divulgação

Um morador da aldeia Imbirussu foi preso por perturbação da tranquilidade em Aquidauana. O caso aconteceu no último sábado (1º), após diversas denúncias de moradores.



Conforme o boletim de ocorrência, o caso, que se estende por mais de um mês, chegou ao conhecimento das autoridades locais após diversas queixas e solicitações de intervenção por parte dos residentes, que não suportavam mais o barulho emitido pelo som em volume máximo.



Segundo o cacique da aldeia, a situação se tornou insustentável e a Polícia Militar foi chamada.

Ao chegarem à residência alvo das denúncias, os policiais constataram a veracidade das reclamações, encontrando o suspeito com o aparelho de som ainda ligado.



Diante dos fatos apresentados, o morador foi conduzido à Primeira Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde foi entregue às autoridades competentes, sem apresentar resistência física.



Além da condução do indivíduo, um aparelho de som foi apreendido como prova material do delito.