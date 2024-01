Defensoria reforça sobre a possibilidade do agendamento remoto em Aquidauana

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul reforça à população que oferece a possibilidade de realizar agendamentos e atendimentos de maneira completamente remota através de sua plataforma virtual, disponível no endereço www.defensoria.ms.def.br.

O objetivo é o de facilitar o acesso aos serviços, possibilitando que os assistidos e as assistidas resolvam suas demandas sem a necessidade de se deslocarem fisicamente até as unidades.

Para acessar este serviço, os interessados devem entrar no portal oficial da Defensoria Pública de MS, clicar no banner “Precisa de Atendimento” e preencher os campos necessários com as informações solicitadas.



Após a confirmação do agendamento, uma equipe entrará em contato com os assistidos ou as assistidas. Caso seja necessário, um atendimento presencial será agendado em uma das unidades, em data e horário previamente determinados, evitando, assim, longos períodos de espera.

Horário

O horário de funcionamento presencial das unidades é das 12h às 19h, de segunda a sexta-feira. Entretanto, o agendamento por meio da plataforma virtual está disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive nos fins de semana e feriados.

A Defensoria Pública de MS reforça ainda que atende também casos de urgência por meio do serviço de plantão, que começa após o término do expediente nos dias úteis e permanece ativo nos fins de semana e feriados.

Todos os detalhes para contato com o serviço de plantão podem ser encontrados no portal oficial da Defensoria Pública de MS.