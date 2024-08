Com voz marcante e moda de viola, Manutti se apresenta na ExpoAqu

Com a autenticidade e voz marcante, Manutti foi a segunda atração musical de sexta-feira (16) na 55° Exposição Agropecuária de Aquidauana. Além da famosa "Mesa 12", entre as principais músicas apresentadas estiveram "Bebe, vem me procurar", "SOS Coração" e "Lanterna dos Afogados"

Manutti se apresentou pela segunda vez em Aquidauana MS

Nascido no interior de São Paulo, Manutti cresceu na cidade sul-matogrossense de Rio Brilhante. Em entrevista exclusiva ao O Pantaneiro, Manutti disse que esta é a segunda vez em Aquidauana e que já estava com saudade de se apresentar na Princesa do Sul.

Entre as músicas tocadas estão Mesa 12 e Bebe, vem me procurar

Seguindo a programação da ExpoAqui 2024, neste sábado (17) se apresenta o icônico grupo Raça Negra. O grupo, famoso por seus hits no gênero pagode, promete uma apresentação imperdível.

No domingo (18), a festa continua com a apresentação da renomada dupla Brenno Reis & Marco Viola, que trará um repertório cheio de sucessos para encerrar a ExpoAqui com chave de ouro.