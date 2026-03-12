Acessibilidade

12 de Março de 2026 • 11:21

Oportunidade

Comarca de Aquidauana abre processo seletivo para estagiários

As inscrições podem ser realizadas até o dia 10 de abril, das 12 às 18 horas

Da redação

Publicado em 12/03/2026 às 09:59

Divulgação/ TJMS

Estudantes do ensino médio e do ensino superior interessados em atuar no Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul podem se inscrever no processo seletivo de estágio aberto pelo Foro da comarca de Aquidauana. O edital foi publicado pelo juiz diretor do foro, Rafael Condé Tostes, e prevê a formação de cadastro para atuação no fórum local.

A seleção ocorre em razão do convênio firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e o município de Aquidauana, que prevê a cessão de nove estagiários para atuação no foro da comarca, sem ônus ao TJMS.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 10 de abril, das 12 às 18 horas, diretamente na Secretaria do Foro de Aquidauana, mediante apresentação da documentação exigida no edital.

Podem participar estudantes regularmente matriculados no 1º ou 2º ano do ensino médio, ou em curso superior entre o primeiro e o antepenúltimo semestre. É necessário ter no mínimo 16 anos de idade. Para candidatos maiores de 18 anos também são exigidos título de eleitor e comprovante de quitação com as obrigações militares.

Prova – O processo seletivo será realizado por meio de prova objetiva, composta por 15 questões de múltipla escolha, sendo cinco de língua portuguesa e dez de conhecimentos gerais.

A avaliação está marcada para o dia 11 de abril, das 8 às 10 horas, e será aplicada na Escola Marechal Deodoro da Fonseca, em Aquidauana.

Os candidatos deverão chegar ao local com antecedência mínima de 30 minutos, portando documento de identificação, comprovante de inscrição, lápis, borracha e caneta esferográfica azul ou preta.

O resultado do processo seletivo, com a respectiva ordem de classificação, será divulgado até o dia 15 de abril, no átrio do Fórum de Aquidauana. A seleção terá validade de um ano, podendo ser prorrogada por igual período. Os candidatos aprovados serão convocados conforme o término dos contratos de estágio vigentes.

