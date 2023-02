Comarca do TJMS em Aquidauana abre processo seletivo para estágio

Fórum de Aquidauana abre vaga para estágio / O Pantaneiro

A Comarca do TJMS (Tribunal de Justiça de MS), de Aquidauana, abre processo seletivo para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva para secretaria de administração do local. O cadastro de reserva é destinado a estudantes do curso de Direito.

A inscrição abriu 1 de fevereiro e vai até 1 de março de 2023, das 12h às 18h, de forma presencial na Secretaria do Fórum de Aquidauana.

Segundo o juiz de direito da Comarca, Juliano Dualibi Baungart, o exercício de estágio será formaliza do com intermediação de Agente de Integração, mediante a lavratura de Contrato com o Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.

O convênio prevê a cedência de 09 estagiários do Município, sem ônus ao TJMS para atuação perante o Foro da Comarca de Aquidauana.

O processo seletivo consiste em realização de uma prova com 15 questões, sendo 10 de português e 05 de temas atuais a ser definido e apresentado pela Direção do Foro.

Entre os documentos para inscrição estão o RG [ter no mínimo 16 anos de

idade], titulo eleitoral [para candidatos de 18 anos ou mais], prova de quitação com as obrigações militares, estar cursando o ensino médio, curso técnico ou superior.

As provas serão realizadas no dia 3 de março, no horário das 8h às 10h, no prédio do Fórum de Aquidauana, situa do à Rua Nilza Ferraz Ribeiro, 391, Bairro Cidade Nova.

O candidato deverá apresentar-se no local das provas com 30 minutos de antecedência ao horá rio determina do para o início das provas, portando documento de identificação, comprovante de inscrição, lápis e caneta.