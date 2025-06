Começa amanhã a nona edição do Encontro de Relíquias de Aquidauana

Arquivo/ O Pantaneiro

A cidade de Aquidauana recebe, a partir desta quinta-feira (19), a 9ª edição do Encontro de Relíquias, evento que segue até sábado (22) na Avenida Pantaneta. Com entrada gratuita, a programação reúne exposição de carros antigos, shows musicais, feira de artesanato e praça de alimentação, em um espaço voltado para toda a família.



Consolidado como um dos maiores encontros de veículos antigos de Mato Grosso do Sul, o evento atrai expositores de diversas regiões e público de diferentes idades. A expectativa dos organizadores é de recorde de visitação nesta edição.



Além dos veículos, a programação inclui apresentações culturais e shows musicais. Entre as atrações confirmadas estão a tradicional Banda Marasmo e o grupo Nirvana Tributo Brasil, reconhecido como o maior tributo ao Nirvana do mundo no ano passado e, também, em 2025.



O Encontro de Relíquias é realizado com apoio de patrocinadores e instituições públicas e privadas, entre eles a Prefeitura de Aquidauana, Câmara Municipal, Sicredi, Fundtur, Governo do Estado e empresas locais.



A estrutura do evento também inclui atividades para o público infantil, proporcionando um ambiente de lazer e convivência para todas as idades.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!