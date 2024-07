Começa hoje 1º Etapa do Campeonato Brasileiro de Canoagem em Piraputanga

Rhobson Lima / O Pantaneiro

A primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Canoagem Descida, nas modalidades clássica e sprint (provas de velocidade nas corredeiras), será realizada neste final de semana, entre os dias 12 e 14 de julho, no distrito de Piraputanga, que pertencem ao município de Aquidauana.



O evento é organizado pelo Clube de Regatas Aquidauana (CRA), em parceria com a Federação de Canoagem de Mato Grosso do Sul (FCaMS) e a Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa), e conta com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte), Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc), Prefeitura Municipal de Aquidauana e a Fundação de Esporte do Município de Aquidauana (Fema).



Ao todo, são quatro categorias em disputa, divididas em Feminino Sênior, Feminino Master, Junior, Masculino Sênior, Masculino Master A, Masculino Master B, Turismo, Duck Masculino, Duck Misto.



O Distrito de Piraputanga, no município de Aquidauana, Mato Grosso do Sul, exibe uma história rica e beleza natural. Localizado na região pantaneira, Piraputanga destaca-se pelas suas paisagens, vegetação e cachoeiras cristalinas, abrigando uma diversidade única de fauna e flora.



Além de suas maravilhas naturais, Piraputanga proporciona uma atmosfera tranquila e acolhedora, oferecendo aos visitantes uma imersão na cultura local. A hospitalidade dos moradores, junto com a riqueza cultural e gastronômica, faz da visita a Piraputanga uma jornada cheia de descobertas e encantamentos.



Preservando suas tradições e estilo de vida rural, Piraputanga oferece a chance de reconectar-se com a natureza, além de ser uma bela paisagem para competições.



Confira a programação completa:

Sexta-feira (12)

09h00 às 17h00 - Treinos Livres.

18h30 - Congresso Técnico

Sábado (13)

09h00 - Largada Prova Clássica.

11h30 - Término das Provas.

13h30 às 17h00 - Treinos livres para a Prova de Sprint (Corredeira do Serrano)

18h00 - Divulgação da lista de largada da Prova de Sprint (Start List).

Domingo (14)

09h30 - Largada Primeira Descida.

10h30 - Largada Segunda Descida.

11h30 - Término das Provas.

12h00 - Início da cerimônia de premiação