Começa hoje 2ªFeira de Arte e Cultura de Aquidauana

Começa hoje (5), a partir das 18h, a 2ª Feira de Arte e Cultura de Aquidauana (Aqui é sustentável), que terá exposição e venda de artesanatos, cultura e lazer para toda família.



O local é na Praça da Nossa Senhora da Imaculada Conceição (em frente à Igreja Matriz), para aproveitar

Realizada pela Prefeitura de Aquidauana, via Secretaria de Cultura e Turismo (SECTUR) com apoio do COMTUR, CT Educação e Cultura, sistema Fecomércio MS e SENAC, a feira reúne artesãos, empreendedores, produtores de arte e tem como objetivo fortalecer a cultura local e fomentar a economia e geração de renda.

Na Feira de Arte e Cultura, a população poderá também saborear diferentes comidas na praça de alimentação, bem como, adquirir produtos artesanais para uso pessoal, decorativo e presentear. Prestigie!