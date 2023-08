Começa hoje a 54ª edição da Expoaqui, com 4 dias de atrações

A 54ª Expoaqui começa nesta quinta-feira, dia 10, e promete 4 dias de shows imperdíveis, leilões e movimento da economia da cidade. A festa será no Parque de Exposições, reunindo agronegócio, shows, culinária e interação entre expositores.

No primeiro dia, autoridades locais e estaduais devem se fazer presentes junto aos organizadores e Sindicato Rural de Aquidauana. O evento é gratuito ao público, assim como a pista dos shows, sendo que só os bangalôs e camarotes precisam da compra de ingressos.

O evento segue até domingo, 13 de agosto, onde haverá o encerramento da festa que antecede o aniversário de 131 anos de Aquidauana, em 15 de agosto.



Rodeios

O total de 32 peões participam das etapas de rodeios durante os 4 dias de Exposição no evento que é gratuito ao público.

Shows

Para celebração dos 131 anos de Aquidauana, a maior festa agropecuária acontece com realização do Sindicato Rural, apoio da prefeitura e Governo do Estado.

Dia 10, quinta-feira

Show com Paraná

Dia 11, sexta-feira

Show da dupla Guilherme e Santiago

Dia 12, sábado

Show com Marcos e Belutti

Dia 13, domingo

Encerramento com show de Jads e Jadson

Leilões

Os leilões serão transmitidos ao vivo pelo Canal Rural Play e acontecem no Parque de Exposições de Aquidauana.

Dia 10, quinta-feira: Leilão de Corte às 19 horas.

Dia 11, sexta-feira: 1º Leilão Cabeceira do Pantanal às 19 horas com mais de 1500 reses confirmadas. Oferta especial de machos e fêmeas Nelore e Cruz Industrial. O pagamento será facilitado em 3 parcelas.

Dia 12, sábado: Leilão Parceiros MS 2023 às 12 horas. Haverá oferta especial de reprodutores nelore P.O. e 250 reses de corte.