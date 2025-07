Começa hoje a venda dos passaportes para o camarote da EXPOAQUI 2025

Divulgação/ Sindicato Rural de Aquidauana

Os apaixonados por festa já podem garantir seu lugar privilegiado na maior celebração agropecuária do Pantanal: começam nesta segunda-feira (28) as vendas do Passaporte Camarote Promocional da EXPOAQUI 2025. Com acesso exclusivo aos quatro dias de festa, o passaporte inclui entrada no After Camarote e na tradicional Violada do Tendel. A quantidade é limitada a apenas 100 unidades.



A venda está disponível online pelo site www.pantanalingressos.com.br, e também nos seguintes pontos físicos: Ótica 67, Oficial Make e, em Anastácio, na Selaria Caçapava.



Vale destacar que os ingressos são exclusivamente para o camarote. A entrada para a EXPOAQUI é gratuita para todos os públicos durante os quatro dias de evento.



Marcada para acontecer entre 14 e 17 de agosto, a EXPOAQUI 2025 promete reunir música sertaneja de ponta, rodeio de alto nível, leilões, feira agropecuária, cultura regional e gastronomia típica. A programação de shows conta com grandes nomes do cenário nacional:



14/08 (quinta) – Jads & Jadson



15/08 (sexta) – Zé Henrique & Gabriel



16/08 (sábado) – Ralf



17/08 (domingo) – João Bosco & Vinícius



Além dos shows, o rodeio será um dos destaques, com competidores de todo o Brasil em busca de uma vaga na final de Barretos, um dos eventos mais prestigiados do país.



A EXPOAQUI 2025 é realizada pelo Sindicato Rural de Aquidauana, com apoio da Prefeitura Municipal e do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. O evento se consolida como o ponto de encontro entre tradição, música e negócios no mês de agosto — e agora, com os camarotes disponíveis, a festa promete ser ainda mais especial para quem busca uma experiência completa.

