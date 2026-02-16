Acessibilidade

16 de Fevereiro de 2026 • 15:49

Infraestrutura

Mutirão Cidade Limpa no Nova Aquidauana começa hoje e vai até dia 20

O trabalho esforço contínuo da gestão municipal para manter a cidade organizada e combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti

Da redação

Publicado em 16/02/2026 às 09:22

Prevenção de focos reduzem proliferação do mosquito / Arquivo/ O Pantaneiro

A Prefeitura de Aquidauana dá início, nesta segunda-feira, dia 16, ao Mutirão Cidade Limpa no bairro Nova Aquidauana. A ação, que segue até o dia 20 de fevereiro, tem como objetivo promover a limpeza urbana com a retirada de lixo, galhos e entulhos acumulados em quintais e terrenos da região.

A administração municipal convoca os moradores do bairro para que colaborem com a iniciativa. A orientação é que os residentes façam a limpeza de seus quintais e terrenos e coloquem o material descartável em frente às suas residências dentro do período estipulado, de 16 a 20 de fevereiro, para que as equipes da prefeitura realizem a coleta.

O Mutirão Cidade Limpa faz parte de um esforço contínuo da gestão municipal para manter a cidade organizada e combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. A eliminação de recipientes que possam acumular água parada é fundamental nesse período de altas temperaturas e chuvas.

Após o recolhimento dos materiais, a prefeitura informa que haverá fiscalização conforme determina a Lei Municipal nº 2.558/2018, que regulamenta a limpeza urbana e a destinação adequada de resíduos. A gestão municipal reforça que a manutenção de uma cidade limpa é responsabilidade compartilhada entre o poder público e a população.

O mutirão começa pelo bairro Nova Aquidauana, e os próximos locais a serem atendidos serão divulgados posteriormente pela prefeitura. A colaboração dos moradores é essencial para o sucesso da ação e para a construção de um ambiente urbano mais saudável para toda a comunidade.

