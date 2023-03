Começam hoje em Aquidauana as celebrações em homenagem a São José

Divulgação

Começa hoje, dia 15 de março, às 19h30 a novena da Tríduo e Solenidade -São José, em Aquidauana.

O primeiro dia será hoje, 19h30, sobre São José, Exemplo de Fidelidade. Já amanhã, dia 16 de março, será São José, Protetor da Santa Igreja.

No dia 17 de março, sexta-feira, 19h30, será São José, Espelho da paciência. No dia 18, último dia, terá a missa solene também às 19h30. Todos os dias haverá praça de alimentação.

“A festa de São José é uma festa muito grande em toda Igreja no Brasil e no mundo, é uma referência espiritual, porque ele se tornou um guardião do menino Jesus, o pai adotivo e também de Maria, ele defendeu, ele teve que fugir várias vezes por causa da perseguição do Império Romano na época, ele se deixou levar pelos desígnios de Deus”, disse o Pe. Paulo Sousa, Pároco da paróquia Imaculada Conceição.

Ainda segundo ele, São José segue sendo uma referência e esperança nos dias de hoje.

"Pra nós celebrarmos a festa de São José é uma maravilha. Ele era um homem humilde, ensinou Jesus o ofício da carpintaria. É uma referência espiritual. É importante nós frisarmos que São José é venerável, todos os santos nos veneramos, não adoramos. E São José traz ainda nos dias de hoje esperança”.

Os eventos serão realizados na Comunidade São José, Vila 40, em Aquidauana.