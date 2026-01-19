Começam nesta segunda as matrículas para a rede municipal de Aquidauana

As inscrições seguem até o dia 30 de janeiro e podem ser realizadas tanto de forma presencial quanto através de um sistema digital / Arquivo/Agência Brasil

A Secretaria Municipal de Educação de Aquidauana abre, nesta segunda-feira, dia 19 de janeiro, o período de matrículas para o ano letivo de 2026 da rede pública municipal. As inscrições seguem até o dia 30 de janeiro e podem ser realizadas a partir das 8 horas, tanto de forma presencial quanto através de um sistema digital.

Podem se matricular crianças e jovens para a Educação Infantil, que inclui Creche e Pré-Escola, e para o Ensino Fundamental, do 1º ao 9º ano. Para facilitar o processo, a prefeitura disponibiliza uma plataforma de pré-matrícula digital, acessível pelo site oficial da secretaria.

Os responsáveis devem ficar atentos à documentação necessária. São exigidos certidão de nascimento do aluno, RG e CPF do responsável, além de RG e CPF do próprio aluno, se já possuir. Também é preciso apresentar transferência ou histórico escolar, comprovante de residência atualizado, Cartão SUS, carteira de vacinação ou Declaração de Vacinação Atualizada (DVA) e, para estudantes com deficiência, laudo médico ou avaliação psicopedagógica, quando aplicável.

É importante ressaltar que todos os documentos devem ser apresentados em original e cópia no ato da matrícula. Após a confirmação da vaga, os pais ou responsáveis deverão procurar a unidade escolar para a qual o aluno foi selecionado a partir do dia 4 de fevereiro de 2026, para finalizar o processo de integração.

