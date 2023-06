Comece a sua contagem regressiva para do 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana

7º Encontro de Relíquias de Aquidauana 9, 10 e 11 de junho / O Pantaneiro

A festa que acontecerá nos próximos dias 9, 10 e 11 tem entrada gratuita e será um evento para ficar na lembrança. O 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana, vai acontecer na avenida Pantaneta, no bairro Alto da cidade de Aquidauana. Todas as famílias estarão se divertindo com as manobras radicais das motocicletas do grupo Jacaré du Brejo, embalados pela Banda Raimundos, Mané Coxinha e os Cabeça Oca, Marasmo, Nômades com muito rock pop e blues, além de tatuadores, fazendo muita tattoo. Para conforto do público, terá banheiro, segurança e praça de alimentação.